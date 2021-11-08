Москва, 8 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 ноября сообщил об утверждении распоряжения правительства о начале работ по комплексному развитию Сочи.

Government.ru Михаил Мишустин

На совещании с заместителями Мишустин рассказал, что всего в плане 27 мероприятий по улучшению городской среды. При этом подписано распоряжение, дающее старт комплексному благоустройству южного города.

«За восемь лет предлагается обустроить, отремонтировать и существенно улучшить городскую инфраструктуру», — пояснил премьер-министр.

В первую очередь работы направлены на обновление объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, модернизация позволит обеспечить сочинцев качественной питьевой водой. Мишустин отметил, что сети водоотведения в Сочи изношены на 70%.

Также планируется обеспечить нормальной инфраструктурой многодетные семьи.