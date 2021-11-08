Красногорск, 8 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Подмосковье будут ужесточены меры профилактики массовых драк и конфликтов. Соответствующее поручение 8 ноября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Безопасность — это святое. Все, что касается детей, родителей, прогулок, все должно быть безопасно», — сказал Воробьев.

По его словам, в регионе ведется активная работу в части расширения охвата систем видеонаблюдения. Однако деятельность в этом направлении следует еще более усилить, убежден губернатор.

«Там, где есть контроль, там увеличивается выявляемость. Понятно, что полиция делает свою работу, внимание уделяет особо чувствительным местам. Мы не должны допускать вакханалий, драк и прочих вещей, которые напрягают жителей», — сказал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковном Домодедово 6 ноября состоялась массовая драка, в ходе которой несколько десятков человек жестоко избили нескольких молодых жителей города.