Скопье, , 12:54 — REGNUM В Северной Македонии 7 ноября в результате обследования 3019 образцов было выявлено 454 новых носителя коронавируса, 236 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 14 больных COVID-19, а также зарегистрирован ещё один летальный исход, произошедший ранее — 31 октября.

Скопье, храм Nedelkovski90

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 206 077 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7232, 190 806 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8039.

Вакцинацию от COVID-19 прошло 46% взрослого населения Северной Македонии.

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