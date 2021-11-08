Нижний Новгород, 8 ноября 2021, 12:52 — REGNUM За минувшие сутки 39 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне сообщалось также о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 8033 человек.
Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 ноября в регионе выявили 787 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 790 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 197 588 случаев. Активными носителями вируса в области в настоящее время являются 14 850 человек.
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