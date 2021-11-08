Уфа, , 12:56 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в жилых домах Башкирии считает необходимым глава минэкологии республики Искандаров Урал. Об этом он сообщил 8 ноября на оперативно совещании в республиканском правительстве.

Раздельный сбор мусора Stolbovsky

По его словам, это необходимо для стимулирования людей к раздельному сбору отходов. При этом он предложил отказаться от мусоропроводов при проектировании новых домов.

Он подчеркнул, что органам местного самоуправления нужно ответственно подходить к консервации мусоропроводов.

Сообщается, что в настоящее время в Башкирии установлено более шести тысяч контейнеров, предназначенных для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.