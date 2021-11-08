Джакарта, , 12:51 — REGNUM В администрации президента Индонезии заявили, что Европейскому союзу (ЕС) по-прежнему необходимо индонезийское пальмовое масло, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом свидетельствует увеличение экспорта пальмового масла Индонезии в Европу на 26% в 2020 году.

Европейский союз применяет высокие стандарты при покупке товаров из других стран, связанных как с пальмовым маслом, так и с другими товарами.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова расширило применение ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали.

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