Джакарта, 8 ноября 2021, 12:51 — REGNUM В администрации президента Индонезии заявили, что Европейскому союзу (ЕС) по-прежнему необходимо индонезийское пальмовое масло, сообщает Kompas.
Об этом свидетельствует увеличение экспорта пальмового масла Индонезии в Европу на 26% в 2020 году.
Европейский союз применяет высокие стандарты при покупке товаров из других стран, связанных как с пальмовым маслом, так и с другими товарами.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова расширило применение ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу