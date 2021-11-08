Салехард, , 12:51 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 13 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 8 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 146 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 8 ноября 55 339 заражений коронавирусом. Выздоровели 51 140 человека, 783 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).

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