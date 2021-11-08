Салехард, 8 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 13 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 8 ноября региональный оперштаб.

Pixabay.com Коронавирус

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 146 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 8 ноября 55 339 заражений коронавирусом. Выздоровели 51 140 человека, 783 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).