За сутки на Ямале выявили 147 случаев заражения коронавирусом
Салехард, 8 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 13 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 8 ноября региональный оперштаб.
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Коронавирус
Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 146 случаев.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 8 ноября 55 339 заражений коронавирусом. Выздоровели 51 140 человека, 783 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).