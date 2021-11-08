Улан-Удэ, 8 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 8 ноября произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка. По данным регионального управления ГИБДД, внедорожник Nissan сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, всего за девять месяцев с начала года в республике зарегистрировано 105 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате три ребёнка погибли, 128 получили травмы.

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