Сеул, , 12:49 — REGNUM Южная Корея и Сингапур договорились подписать соглашение о цифровой торговле в целях активизации торгово-экономических связей до конца текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

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По их словам, соответствующая договорённость была достигнута в ходе встречи министра торговли Южной Кореи Ё Хан Гу и второго министра торговли и промышленности Сингапура Тан Се Ленга, состоявшейся 8 ноября в Сеуле.

В ходе встречи представители двух стран договорились ускорить подготовительные переговоры, начатые в июне 2020 года и которые находятся на завершающей стадии.

Известно, что правительство Южной Кореи подпишет торговое соглашение такого рода впервые.