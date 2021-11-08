Москва, , 12:50 — REGNUM Продление в пяти регионах России режима нерабочих дней в виду непростой эпидемиологической обстановки из-за коронавируса — это вполне логичные и взвешенные решения, принятые местными властями, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

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«Важно понимать, что приоритетной задачей сегодня является качественный слом эпидемиологической ситуации и защита здоровья граждан. В Москве и других регионах России сохраняется масочный режим и строгая рекомендация перевода в удаленной режим работы сотрудников компании.

У властей сегодня стоит в повестке перезапуск PR-кампании по стимулировании граждан в прохождении вакцинации. Уверен, что при привлечении психологов, социологов и эффективных пиарщиков она вполне может стать успешной в реализации уже к концу осени.

Важным фактором успеха в борьбе с пандемией станет запуск мобильных дополнительных пунктов вакцинации по всей стране на фоне действия ограничения работы общественных пространств и передвижения пожилых людей. К таким ограничением нужно относиться с пониманием.

Ситуация непростая и отнестись к ней надо ответственно, особенно жителям в возрасте 60 лет и выше. На текущий момент в стране вакцинированы порядка 50 миллионов человек. Могло бы быть и намного больше.

Рекордную динамику вакцинирования в начале ноября важно сохранить хотя бы до конца этого года, шансы на успех в борьбе с пандемией в этом случае серьезно возрастут.

Никто не застрахован от возобновления и продления ограничений в разных регионах. У российский регионов сегодня достояно прав для самостоятельных действий в период пандемии.

Во многих из них на помощь людям пришлю военные медики, оказывая первоклассную и оперативную медицинскую помощь людям. Они уже поставили на ноги тысячи пациентов и развернули работы кислородных станций.

Власти четко и эффективно контролируют ситуацией в регионах. Ранее введенные ограничения и возможные последующие мягкие региональные локдауны не окажут серьезного влияния на российскую экономику.

Рубль чувствует себя стабильно на фоне умеренного роста биржевых индексов и очень комфортных цен на российский экспорт. Вполне очевидно, что к середине ноября доллар останется в диапазоне 70−73 рубля, а евро — в пределах 81−84 рублей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, режим нерабочих дней продлен до 15 ноября в Курской, Новгородской, Томской и Челябинской областях, а в Смоленской области — до 10 ноября.

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