8 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение украинских СМИ о том, что компания BlaBlaCar выпустила рекламу в Google, в которой демонстрировалась карта Украины — без Крыма.

Мирослава Романенко, , 13:44 — REGNUM Компания BlaBlaCar выпустила рекламу в Google, в которой демонстрировалась правильная карта Украины — без Крыма. Об этом 7 ноября со ссылкой на сообщение одного из пользователей услугами компании сообщило издание «Страна.ua», добавив, что за «ошибку» представители украинского офиса компании уже извинились и пообещали всё исправить.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили на YouTube-каналах Klymenko Time и «Факты ICTV». Многие задались вопросом: неужели граждане Украины имеют возможность свободно (как минимум без предъявления документов на границе) посещать Крым? Таким образом, люди поставили под сомнение утверждение о принадлежности Крыма к Украине. Иные отметили, что компания, возможно, просто обозначила украинские территории, на которых работает сервис BlaBlaCar.

«Правильно нарисовали — куда сами ездить могут, ту карту и нарисовали. А кто возмущается из «патриотов», ну, давайте съездите в «свой» Крым. Там вам быстро расскажут, кем себя всегда считали и как они «рвутся» обратно в Украину», — написал RetroToaster.

«Бла-бла» рисует реальные границы просто», — добавил Sergei K.

«Не познать разум украинца: то надо воевать и «освобождать» Крым, то он их и… [непонятно] от кого освобождать…» — смеется Serg S.

Годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Таких ошибок не бывает, карту рисовали не одну минуту, ребята четко знали, что делали», — отметил Дима Я.

«Министерство карт и глобусов всегда на стрёме», — смеется Iam.

«Агенты Кремля, не иначе», — иронизирует NIKSUS YouTuber.

«Уже давно пора забыть, что Крым — это Украина. Просто внести в историю, что типа когда-то Крым был Украиной, но в 2014 году он ушёл в Россию», — добавил Admin Email.

«Можно выпустить карту с десятью Крымами, что это изменит?» — задалась вопросом Таисия К.

«А мы сейчас можем в Крым съездить просто так?» — задался вопросом Артур Б.

«А что? Если я захочу туда поехать, никаких документов не нужно будет?! Пропустят? Если нет, то какая это Украина?» — не понимает Лена К.

«В Крыму действуют законы Думы РФ, валюта — рубли, и что — это Украина? Так может, и Москва — это «Украина?» — не без сарказма задался вопросом DMX.

«Спросите у крымчан, чей он, сомневаюсь, что большинство ответит «украинский», — пишет Евгений Л.

«Тут ща вся Украина поделится, а они со своим Крымом все носятся!» — отреагировал Макс А.

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

«Для колхоза это зрада (дословно — предательство, но данный интернет-мем (зрада) на Украине означает неудачи и провалы в украинской политике. — М. Р.), а для фирмы просто территория, которую охватывает действие услуги», — отметил Игорь Житомир.

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Напомним, в июле на Украине разгорелся очередной скандал, связанный с российским Крымом. Так, украинский государственный телеканал «Дом» в одной из своих телепередач за 1 июля продемонстрировал карту России с Крымом.

Отметим, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. Этому предшествовал государственный переворот на Украине и ликвидация легитимной власти. После чего жители полуострова приняли решение о воссоединении Крыма с Россией.