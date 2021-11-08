Омск, , 12:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 584 случая заражения коронавирусом, в том числе 440 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», общее число выявленных случаев заражения в регионе — 101 635. Общее число выздоровевших — 78 730 человек, в том числе за сутки выздоровели 200 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Омской области COVID-19 диагностировали у 581 человека.

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