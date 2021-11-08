Москва, , 12:45 — REGNUM В России продолжится рост инвестиций в недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

Сделки с недвижимостью (сс) rawpixel

«Практика мирового рынка недвижимости показывает, что рост инвестиций — явление постоянное, — сказала Иванкина. — Темпы роста могут меняться, но инвестиции растут всегда. Доходность вложений в недвижимость достаточно высока, поэтому рост инвестиций в недвижимость, вероятно, сохранится и в будущем. По оценке консалтингового агентства Knight Frank, инвестиции в недвижимость России составят в 2022 году 300−320 млрд рублей или 4,1−4,3 млрд долларов».

При этом, как подчеркнула Иванкина, по структуре основной интерес для инвесторов, как правило, представляют офисы, складская и торговая недвижимость.

«В нашей стране на первом месте стоит складская недвижимость, на втором — офисная. Доля иностранного капитала в инвестициях в российскую недвижимость составляет 2,2%», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что если в РФ продолжит падать уровень реальных доходов населения, то это приведет к стагнации цен на недвижимость.

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