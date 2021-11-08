Воронеж, , 12:44 — REGNUM В Воронеже в суд направлено уголовное дело о хищении 11 млн рублей из бюджета города на поставках песка для нужд коммунальных служб. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура Ysia.ru

По уголовному делу проходят двое руководителей ООО «Спарк Инвест» — они обвиняются в трёх эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Как сообщается, в 2018 году МБУ «Комбинат благоустройства Коминтерновского, Железнодорожного, Левобережного и Центрального районов» Воронежа заключил муниципальный контракт с ООО «Спарк Инвест» на закупку песка. Однако, полагают следователи, руководители фирмы поставили песок ненадлежащего качества, в результате бюджету причинен имущественный ущерб на сумму более 11 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году один из обвиняемых предоставил в департамент аграрной политики Воронежской области подложные документы на получение субсидии в 400 тыс. рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Воронежа.