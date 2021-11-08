Барнаул, , 12:44 — REGNUM Только сегодня, 8 ноября, после завершения нерабочей недели, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и его пресс-служба публично отреагировали на проблему замерзающего города-курорта Яровое. Судя по официальному сообщению, крайними оказались власти муниципалитета, которые не обеспечили достаточный контроль за функционированием местной ТЭЦ и руководство МУП «ЯТЭК».

Проблемная ТЭЦ в Яровом Цитата из Instagram администрации Ярового

»Власти должны контролировать ход работ не просто на объектах теплоснабжения, но и непосредственно в МУПе, глава которого назначается администрацией города. Руководство МУП «ЯТЭК» в ходе подготовки к сезону допустило серьезные нарушения ведения технологического процесса, в результате чего котел зашлаковался. Это не результат того, что станция старая, как сейчас пытаются представить, а результат безответственной работы — рукотворный кризис», — подчеркнул Виктор Томенко.

Из официального сообщения также следует, что губернатор Алтайского края раскритиковал власти города Ярового за безответственное отношение к организации отопительного сезона.

На оперативном совещании в правительстве края министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка отметил, что после появления жалоб от жителей города «краевые власти были вынуждены вмешаться в процесс организации теплоснабжения». Правда в краевом правительстве умолчали, что проблемы с теплоснабжением начались 1 ноября, а принять «срочные меры» по обеспечению социальных объектов Ярового теплом по временной схеме губернатор поручил гораздо позднее.

Только 5 ноября по поручению губернатора края министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка выехал в Яровое, «чтобы контролировать ситуацию на ТЭЦ города» (известил сайт katun24.ru).

Только 7 ноября власти Ярового известили, что в город доставлено оборудование для обогрева социальных объектов, «направленное в город 6 ноября по решению правительства края». И это при том, что ещё 2 ноября, температура воздуха в Алтайском крае была выше 0 °C, но уже 3 ноября значительно похолодало от — 20 °C до 23 °C.

Утром 8 ноября, власти Ярового известили было о возобновлении подачи тепла на муниципальной ТЭЦ, но проблема ещё не решена.

Работы по восстановлению теплоснабжения ведутся круглосуточно, в том числе с привлечением ремонтной бригады «СГК» — отметили в краевом правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в алтайском городе курорте Яровое нерабочая неделя вышла очень холодной. Дело в том, что 1 ноября на муниципальной котельной по причине зашлакованости вышли из строя несколько котлов. Температуру теплоносителя восстановили только к 8 ноября.

За всё это вовремя от правительства Алтайского края поступило лишь несколько тепловых пушек, которые только накануне распределили по соцучреждениям. Люди были возмущены тем обстоятельством, что их поставили перед выбором: либо мерзнуть, либо разоряться на электричестве, задействовав обогреватели.

Надзорные органы начали доследственную проверку наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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