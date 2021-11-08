Брянск, 8 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров комплексным плаванием завоевал спортсмен из Брянской области Илья Бородин, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе правительства региона.

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18-летний пловец занимается в спортивной школе «Дельфин» у тренера Марины Свистак. На чемпионате Европы, который проходил в Казани со 2 по 7 ноября, он завоевал золото с результатом три минуты 58,83 секунды — это новый юниорский рекорд России, Европы и мира.

Серебро на дистанции у итальянца Альберто Раццетти, бронзу завоевал венгр Хуберт Кош.