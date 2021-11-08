Москва, 8 ноября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве нет никакой межнациональной подоплёки, поскольку речь идёт о гражданах РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Там на самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России и именно это является важным. И следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде то соответственно эти граждане России будут привлечены к ответственности», — сказал Песков.

По его словам, «никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может», поскольку все участники конфликта — граждане России.