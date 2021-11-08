Кишинёв, 8 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Делегаты IX съезда Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ) переизбрали председателем партии экс-президента республики Владимира Воронина. Об этом сообщает информационный портал Noi.

Juergen Lehle Владимир Воронин

Воронин 7 ноября заявил, что хочет уйти с поста руководителя и остаться рядовым членом партии.

«30 лет быть во главе партии с момента её создания — это большая нагрузка. С 1998 года мы стали парламентской партией. Потом были у власти, дважды я занимал президентский пост. Всё это в сумме я предъявлю для убеждения делегатов съезда, что пора мне дать почётную, какую-то, отставку», — выступил на съезде Воронин.

Сообщается, что большинство делегатов проголосовали за то, чтобы оставить на его посту. Сам Воронин позже заявил, что принял решение продолжить руководство партией в связи с последними событиями в стране, в том числе на фоне ухода ряда политиков.

Напомним, ранее другой экс-президент Молдавии, Игорь Додон заявил, что хочет уйти с поста руководителя Партии социалистов. Он сдал мандат депутата парламента республики и возглавил организацию «Молдавско-российский союз деловых людей».