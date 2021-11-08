Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM После двухнедельных осенних каникул 100% классов в петербургских школах возобновили обучение в очном формате. Об этом 8 ноября сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Учитель и ученики Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Классов, временно переведенных на обучение с использованием дистанционных технологий, в школах города нет», — отметили в ведомстве.

Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 1215 человек (0,22% от общего количества обучающихся).

По данным на 8 ноября, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 29 групп в 20 детских садах.

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