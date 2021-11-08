Омск, , 12:38 — REGNUM Доследственная проверка в отношении администрации одной из саун проводится в городе Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в следственном управлении СКР по Омской области.

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По предварительным данным, 5 ноября пятеро взрослых и четверо детей отдыхали в сауне в Омске. Семилетнему мальчику стало плохо после купания в бассейне.

Родители отвезли ребёнка в больницу. Врачи выставили ему предварительный диагноз «отравление парами хлора лёгкой степени». Госпитализация не потребовалась.

Следователи осмотрели место происшествия, взяли пробы воды, опросили работников сауны. Проверочные мероприятия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске в октябре 2021 года было возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в сауне.

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