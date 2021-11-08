Москва, , 12:37 — REGNUM Предложение Минсельхоза России обнулить пошлины на импорт мяса — это хорошая идея, которая сработает как мера противодействия росту цен, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Мясо

«В настоящее время импортная пошлина составляет 15% и 25% для говядины и свинины соответственно. Мера призвана ограничить рост цен на мясо на внутреннем рынке. Согласно данным Минсельхоза, за год свинина подорожала в рознице на 19%, говядина — почти на 8%.

Как мера противодействия росту цен — идея отличная, и она сработает. В настоящий момент есть определенный вакуум предложения мяса на оптовом и розничном рынках.

Это держит цены на продукцию высокими и способствует их повышению далее. Однако с увеличением предложения ценник перестанет подниматься настолько быстро.

Как известно, рост цен на продукты питания в 2021 году в России превышает все ожидания и толкает глобальную инфляцию вверх.

В октябре индекс потребительских цен в России шагнул значительно выше 8% и, вероятно, пока будет только повышаться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ предлагает обнулить пошлины на импорт мяса, и речь идет о замороженной свинине и говядине. Квоты предполагают объем в 200 тыс. тонн для каждого из видов продукции.

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