Владикавказ, , 12:37 — REGNUM В Северной Осетии разоблачили мошенничество на крупную сумму с деньгами Пенсионного фонда РФ. В совершении преступления подозревают 38-летнюю местную жительницу, которая получала пенсии за умерших граждан. В общей сложности ей удалось присвоить почти 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мошенничество 50.мвд.рф

Женщина подделала доверенности и получала пенсии за скончавшихся граждан. Деньги поступали ежемесячно на банковские счета пенсионеров, откуда снимались подозреваемой на основании поддельных доверенностей, выданных якобы как их представителю.

«Злоумышленница, используя поддельные доверенности, получила пенсии четырех умерших граждан. И в результате своих мошеннических действий причинила отделению Пенсионного фонда РФ по РСО-Алания ущерб в размере 2,9 млн рублей», — сообщили в МВД.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело передано в Советский районный суд города Владикавказа.

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