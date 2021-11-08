Ханты-Мансийск, , 12:36 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 256 новых случаев заражений коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (59 случаев), сообщает 8 ноября региональный оперативный штаб.

Коронавирус Mos.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 258 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 8 ноября в Югре зарегистрировано 84 212 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 77 862 человека, 1449 пациентов с COVID-19 скончались (на 13 человек больше, чем днём ранее).

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