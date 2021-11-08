Москва, , 12:36 — REGNUM В Кремле не обсуждают идею с возможностью сокращения срока действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19 с одного года до полугода. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«На этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Он отметил, что случившееся утром 8 ноября сокращение сроков действия QR-кодов было связано «с техническими работами»: «Сама система «Госуслуги» находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала. Это очень хороший, положительный процесс, но, к сожалению, иногда связанный с такими сбоями».

Песков подчеркнул, что в этом нет «ничего страшного».