Казань, 8 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Власти Татарии пытаются привлечь внимание жителей республики к Всероссийской переписи населения. Спикер Государственного совета республики, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин обратился к «соотечественникам» на татарском языке в эфире местного телеканала «Челны ТВ», призывая записываться с указанием «татарин». Видеозапись обращения c русскими титрами доступна в YouTube.

Пресс-служба Госсовета Татарии Спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин

Мухаметшин отметил, что перепись населения «особенна важна для татар, потому что наш народ живет в разных регионах нашей страны».

«Сохранение татарами второго места по численности в России зависит от тебя, меня, всех нас», — продолжил глава регионального парламента.

Затем Мухаметшин рассказал про свое детство, отметив, что в основном общался со сверстниками на русском языке. И только когда был избран председателем Госсовета «выучил татарский литературный язык». Прочтение книг писателей-депутатов помогло спикеру Госсовета глубже понять роль татарского народа в мировой истории и «те цели, которые перед нами стоят».

«Где бы мы ни жили, на каких бы языках мы ни говорили, в нас течет татарская кровь… Дорогие соотечественники! Я призываю всех записаться в переписи как татарин. Будущее нашего народа в наших руках», — заключил Мухаметшин.

Обращение главы парламента Татарии к жителям республики некоторые местные активисты сочли проявлением сепаратизма. В частности, в адрес ИА REGNUM поступило письмо депутата горсовета Зеленодольска Евгения Ефремова (в 2015 году выдвигался от «Единой России», в 2020 — в качестве самовыдвиженца).

«Считаю это обращение провокационным и сепаратистским», — отмечает Ефремов.

Он сообщил, что длительное время борется с «беспределом в республике», и по факту видеозаписи направил обращения в Следственный комитет России и администрацию президента РФ.

Стоит отметить, что в республике обращение Мухаметшина ни позитивного, ни негативного отклика не вызвало. Также не высказывали беспокойство по этому вопросу власти других национальных республик. Жителей самой Татарии сейчас больше занимает перспектива введения проверки коронавирусных QR-кодов в общественном транспорте.