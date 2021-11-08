Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались девять женщин в возрасте от 51 года до 92 лет и 11 мужчин в возрасте от 63 до 88 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период жертвами коронавируса стали 7963 жителя Ростовской области.

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