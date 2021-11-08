Ялта, Крым, 8 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Городские службы Ялты переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым резким похолоданием. Об этом 8 ноября в соцсетях написала глава администрации города-курорта Янина Павленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ялта

«МЧС предупреждает об очень сильных ливнях и усилении ветра до 17−22 метров в секунду завтра и послезавтра, 9−10 ноября. Также значительно похолодает — на 10−12 градусов!» — написала Павленко.

Она уточнила, что службы города находятся в режиме повышенной готовности, и призвала горожан одеваться теплее и соблюдать осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, 9−12 ноября в Крыму прогнозируется резкое похолодание, дневная температура опустится с +20…18 до +7 градусов, ночью возможны заморозки. Синоптики также сообщили о сильных дождях и ветре, не исключен снег.