Саратов, , 12:35 — REGNUM В Саратовской области с 8 ноября и до стабилизации эпидемиологической обстановки действуют новые антиковидные ограничения. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Согласно документу, для работников, имеющих непосредственный контакт с потребителями, а также посетителей потребуется иметь QR-код о вакцинации от COVID-19, либо о перенесенном заболевании коронавирусом в течение шести месяцев, или справки о медотводе от вакцинации.

Документ необходимо предъявить работникам торгово-развлекательных центров; объектов торговли непродовольственными товарами; гостиниц, отелей; парикмахерских, салонов красоты, СПА; массажных салонов, соляриев; организаций бытовых услуг; микрофинансовых и страховых организаций, банков и почтовой связи.

По QR-коду осуществляется допуск в театры, кинотеатры, цирк, учреждения общественного питания, туристические базы, базы отдыха, бассейны и кальянные.

Наполняемость спортобъектов должна не превышать 30% от общей вместительности трибун. Под запретом массовые мероприятия на открытом воздухе численностью более 50 человек, в зданиях — с численностью более 50 человек с площадью менее 4 кв. метров зала для посетителей на 1 человека. Парикмахерские и стоматологические услуги, проведение богослужений в культовых помещениях оказываются на расстоянии не менее 1,5 м между посетителями.

С 15 ноября офисы «Мои документы» переходят на обслуживание заявителей исключительно по предварительной записи.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области период нахождения беременных женщин на дистанционной (удаленной) работе продлен до 15 ноября.

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