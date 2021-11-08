Киев, , 12:31 — REGNUM Руководство СССР «неправильно» освобождало Киева от войск нацистской Германии в 1943 году. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, обвинив Советский Союз в жестокости и равнодушии.

В освобождённом Киеве

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«Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов. Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», — написал Зеленский в Telegram.

Зеленский напомнил, что, по официальным данным, в битве за Днепр погибли 417 тыс. человек, однако историки заявляют о почти миллионе павших в боях.

«Жизнь человека — наивысшая ценность для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек — просто горючее. А если речь идет не об одном, а о 500 тысячах жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек?» — написал он.

Украинский лидер считает, что такая «бездушная машина» может не заметить гибели полумиллиона человек.

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«Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства — освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», — заключил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил отменить исторический термин «Великая Отечественная война». По версии авторов предложения, вместо этого надо будет употреблять название «советско-немецкой» войны. Также в качестве альтернативного варианта предлагается называть события Великой Отечественной войны обобщенно, частью Второй мировой войной.

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