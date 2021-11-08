Зеленский считает «историей жестокости» СССР освобождение Киева от нацистов
Киев, 8 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Руководство СССР «неправильно» освобождало Киев от войск нацистской Германии в 1943 году. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, обвинив Советский Союз в жестокости и равнодушии.
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Зеленский напомнил, что, по официальным данным, в битве за Днепр погибли 417 тыс. человек, однако историки заявляют о почти миллионе павших в боях.
Украинский лидер считает, что такая «бездушная машина» может не заметить гибели полумиллиона человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил отменить исторический термин «Великая Отечественная война». По версии авторов предложения, вместо этого надо будет употреблять название «советско-немецкой» войны. Также в качестве альтернативного варианта предлагается называть события Великой Отечественной войны обобщенно, частью Второй мировой войны.