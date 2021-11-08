Ташкент, , 12:31 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 ноября провел встречу с Федеральным министром европейских и иностранных дел Австрии Михаэлем Линхартом. Об этом сообщил МИД Узбекистана.

Афганистан

Михаэл Линхарт находится в Узбекистане с рабочим визитом.

«Узбекистан заинтересован в развитии и укреплении всеобъемлющего сотрудничества с Австрией, как по двусторонней повестке, так и в рамках Европейского союза», — сказал Камилов в ходе встречи.

Отмечается, что стороны с удовлетворением отметили наблюдаемую в последние годы положительную динамику взаимоотношений, «которая стала возможной благодаря приверженности сторон к выведению конструктивного сотрудничества на качественно новый уровень».

»Выражена готовность сторон к интенсификации связей в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Достигнута договоренность о тщательной и качественной подготовке к предстоящим контактам на различных уровнях и форматах», — говорится в сообщении.

Представители двух стран также обменялись мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане, ее влиянии на региональную и международную стабильность.

«Отмечена важность активизации и консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи стране в целях недопущения гуманитарного кризиса», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также сообщается, что в ходе встречи подписана Программа сотрудничества между министерством иностранных дел Узбекистана и Федеральным министерством европейских и иностранных дел Австрии на 2022−2023 годы.