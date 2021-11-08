Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 649 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 ноября.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (199), Волгодонске (33), Шахтах (31), Таганроге (29), Новочеркасске (25), а также Аксайском, Белокалитвинском, Сальском и Азовском районах, Азове, Батайске, Новошахтинске. Более 21% заразившихся — люди старше 66 лет, 12,6% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 161 244 человека. Выздоровели 136 625 пациентов.

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