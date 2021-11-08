Новосибирск, , 12:30 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 ноября, за сутки было зарегистрировано 1695 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Ptzgovorit.ru

Отметим, что днем ранее, 7 ноября, за минувшие сутки было зарегистрировано 1875 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе зарегистрировано 73 962 случая заражения коронавирусом (+400 за сутки), из них 7329 — у детей. 54 773 пациента полностью выздоровели (+79 за сутки). Умерли 3486 человек (+12 за сутки).