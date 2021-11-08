Нижний Новгород, , 12:29 — REGNUM Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство о передаче осуждённого за шпионаж Пола Уилана Соединенным Штатам для дальнейшего отбытия наказания.

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«Судебная коллегия определила: постановление Верховного суда Мордовии оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения», — сказал судья.

По словам находившегося на заседании прокурора, Уилан пытался получить сведения об учащихся в одном из учебных заведений ФСБ, но был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Канады Пол Уилан, имеющий также гражданство Британии, Ирландии и США, отбывает в одной из колоний Мордовии наказание за шпионаж. Российский суд вынес ему приговор в июне 2020 года.

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