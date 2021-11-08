Москва, 8 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин общался по телефону с приезжавшим в Москву директором ЦРУ США Уильямом Бёрнсом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

U.S. Department of State Уильям Бернс

«Да, такой телефонный разговор имел место», — сказал Песков.

По его словам, стороны обсудили двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике, а также обменялись мнениями по региональным конфликтам и вопросам кибербезопасности.