Москва, 8 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В России будет создана единая цифровая платформа для социальной сферы, сообщил 8 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он рассказал, что сервис позволит оперативно и просто предоставлять населению меры поддержки.

По словам Мишустина, правительство утвердило ряд стратегических направлений, в том числе цифровую трансформацию социальной сферы. Её задачей станет усовершенствование при помощи использования искусственного интеллекта, технологий анализа и обработки данных, при этом сама поддержка станет адресной и проактивной.

Глава правительства рассказал, что в ближайшие десять лет «предстоит реализовать четыре проекта».

«Прежде всего, создать единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере», — пояснил он.

Сервис позволит «оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации», отметил Мишустин. По его словам, без бумажных документов уже через три года 80% граждан России смогут получать помощь проактивно или на основании заявления.