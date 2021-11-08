Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM За истекшие сутки в стационары Петербурга, перепрофилированные на лечение COVID-19 и внебольничных пневмоний, госпитализировали 314 пациентов, это на 52 человека меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 8 ноября в Смольном. Однако общее число пациентов в больницах и на домашнем лечении возросло.

Машина реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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На стационарном лечении от ковида и пневмонии в Петербурге в настоящее время находятся 7909 пациентов, это на 112 человек больше, чем сутками ранее. В реанимационных отделениях коронавирусных стационаров находятся 740 пациентов (+12 человек к уровню предыдущих суток). Из них 390 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+3 за сутки).

В Петербурге для больных с COVID-19 и пневмонией развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 8 ноября свободны 33,34% коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге в настоящее время находятся 41 062 пациентов, это на 68 человек больше, чем в предыдущие сутки. Кроме того, 3734 человек находятся на домашнем карантине (+134), 56 человек — в обсерваторе (без изменений).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки уменьшился на 0,02 единицы и составляет на сегодня 0,91 единицы от норматива Роспотребнадзора). Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 2597 новых носителей коронавирусной инфекции, выписали по выздоровлению 1138 человек. Скончались от COVID-19 за сутки 85 человек.

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