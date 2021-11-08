Москва, , 12:27 — REGNUM Госдума на заседании 9 ноября в первом чтении обсудит законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Павел Крашенинников Duma.gov.ru

«Это новый огромный закон, который говорит о том, что регион возглавляет глава субъекта РФ, какие у него полномочия, говорит о том, что правительство — обязательный орган субъекта РФ, мы говорим о том, что глава может либо сам возглавить правительство, либо назначить соответствующего человека», — отметил Крашенинников.

В законопроекте говорится также о том, что президент РФ может выразить недоверие главе региона, появляются новые виды ответственности, такие как предупреждение и выговор.

Целый блок норм посвящен деятельности региональных заксобраний.

«Мы отказываемся от института полупрофессиональных депутатов и указываем, в каких случаях принимаются решения, говорим о том, что все они занимают государственную службу и говорим, как принимаются законы», — добавил парламентарий.

Сокращается в два раза — с 30 дней до 15 — срок рассмотрения региональными парламентами федеральных инициатив.

Еще одно изменение актуально на фоне пандемии коронавируса.

«Заксобрания могут работать дистанционно, они могут принимать законы, это все должно быть в их регламентах достаточно четко прописано», — указал Крашенинников.

В комитет поступили десятки отзывов на законопроект, инициатива будет доработана ко второму чтению, отметил парламентарий.

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