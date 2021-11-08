Благовещенск, 8 ноября 2021, 13:54 — REGNUM По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» досрочно удалось завершить работы по участку Благовещенск — Гомелевка, готовится к сдаче большой 27-ми километровый участок от Толстовки до Придорожного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе региона.

Ремонт дороги
Ремонт дороги
Фото ГП «Калугаобводканал»

Оперативно выполнить работы удалось благодаря контрактации, отметил глава региона Василий Орлов. Заместитель министра транспорта области Дмитрий Лучников отметил важность планирования всех дорожных работ в черте Благовещенска.

«Необходима единая карта города со всеми уличными ремонтами на предстоящий сезон, будь то программы ресурсоснабжающих компаний, ремонт сетей или дорог в рамках средств субсидий, при реализации нацпроекта БКД, все перекопы и другие виды работ. Производственная карта позволит планировать ремонты и временные этапы производства работ, сроки по которым будут закреплены контрактами. Таким образом амурская столица будет управляемо и стабильно функционировать, а жители будут понимать на какой период не будет воды в домах, проезда по улице, перераспределены транспортные потоки и другие изменения», — добавил замминистра.
«Наглядная и простая для восприятия информация важна по любому национальному проекту, в том числе — и по проекту «Безопасные качественные дороги». Если хорошо отремонтировали соседнюю улицу, то, значит, и улицу, где конкретный человек живет, тоже смогут отремонтировать быстро и качественно. У жителей надежда окрепла, что наши города меняются под их запросы. Важно, чтобы жители ощутили положительные изменения, чтобы качество жизни повысилось значительно, чтобы уличная среда стала по-настоящему современной и комфортной» — отмечал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Юрий Скворцов.