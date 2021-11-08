Благовещенск, 8 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» досрочно удалось завершить работы по участку Благовещенск — Гомелевка, готовится к сдаче большой 27-ми километровый участок от Толстовки до Придорожного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе региона.

Фото ГП «Калугаобводканал» Ремонт дороги

Оперативно выполнить работы удалось благодаря контрактации, отметил глава региона Василий Орлов. Заместитель министра транспорта области Дмитрий Лучников отметил важность планирования всех дорожных работ в черте Благовещенска.

«Необходима единая карта города со всеми уличными ремонтами на предстоящий сезон, будь то программы ресурсоснабжающих компаний, ремонт сетей или дорог в рамках средств субсидий, при реализации нацпроекта БКД, все перекопы и другие виды работ. Производственная карта позволит планировать ремонты и временные этапы производства работ, сроки по которым будут закреплены контрактами. Таким образом амурская столица будет управляемо и стабильно функционировать, а жители будут понимать на какой период не будет воды в домах, проезда по улице, перераспределены транспортные потоки и другие изменения», — добавил замминистра.

«Наглядная и простая для восприятия информация важна по любому национальному проекту, в том числе — и по проекту «Безопасные качественные дороги». Если хорошо отремонтировали соседнюю улицу, то, значит, и улицу, где конкретный человек живет, тоже смогут отремонтировать быстро и качественно. У жителей надежда окрепла, что наши города меняются под их запросы. Важно, чтобы жители ощутили положительные изменения, чтобы качество жизни повысилось значительно, чтобы уличная среда стала по-настоящему современной и комфортной» — отмечал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Юрий Скворцов.