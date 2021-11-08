Сент-Пол, США, , 12:27 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

«Миннесота Уайлд» Sarah Connors

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Ник Бьюгстад, Райан Хартман, Брэндон Дюхайм и защитники Юнас Бродин и Мэтт Дамба. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

В составе «Айлендерс» дубль оформил форвард Андерс Ли.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 16 очков. «Айлендерс» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 12 очками.

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