Краснодар, 8 ноября 2021, 12:26 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 315 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 22 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 8 ноября. Самому старшему из заразившихся жителей — 100 лет. Накануне, 7 ноября, было выявлено 313 новых носителей инфекции.
Всего на 8 ноября в регионе подтверждено 83 925 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 58 855 человек, скончались 7 735 пациентов.
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В стационарах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 6 642 человека, из них с подтвержденным диагнозом — 3 305 жителей. 107 человек находятся в тяжёлом состоянии — 100 на ИВЛ, семеро на ЭКМО.