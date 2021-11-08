Красногорск, , 12:29 — REGNUM Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 8 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Mil.ru

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 3429 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 132 случая больше аналогичного показателя 7 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 3297 человек, а днем ранее — у 3085 жителей Подмосковья.

Отметим, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекции, подтвержденное 8 ноября стало максимальным суточным приростом на территории Подмосковья с начала пандемии.

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