Новосибирск, , 12:23 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3783 пациента, в том числе 59 детей. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находится 341 человек. На ИВЛ — 47 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 789 706 тестов на коронавирус.