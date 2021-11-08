Самара, , 12:28 — REGNUM Итоги режима нерабочих дней в Самарской области подвел глава региона Дмитрий Азаров. Об этом сообщил в прямом эфире федерального телеканала «Россия 24».

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По словам Азарова, в регионе в период не рабочих дней с 25 октября по 7 ноября почти на 30% уменьшилось число заболеваний ОРВИ, и на 25% снизилось количество пациентов с пневмонией.

Он также отметил, что в области возросли темпы вакцинации и тестирования. Так, темпы тестирования в 2,5 раза превышают показатели, которые были рекомендованы Роспотребнадзором.

Глава региона также напомнил, что в области увеличилось число свободных коек в ковид-госпиталях, в результате снизилось потребление кислорода.

Азаров отметил, что эти результаты подчеркивают эффективность принятых мер.