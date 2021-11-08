Красноярск, , 12:21 — REGNUM В Красноярском крае скончались ещё 27 пациентов с коронавирусом. Об этом 8 ноября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Аппарат ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 6795 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 136 950 носителей коронавируса (+728 за сутки). Общее число выздоровевших в крае — 120 777 человек (+675 за сутки).

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