Брянск, , 12:20 — REGNUM В Брянской области в случае необходимости готовы вступить в строй четыре госпиталя на 700 койкомест. Об этом 8 ноября заявил глава Брянской области Александр Богомаз на телеканале «Россия 24».

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«Если говорить о заболевших, которые находятся у нас на лечении дома, то это более 7 тыс. человек, точнее 7 тыс. 222 человека», — заявил Богомаз.

«В наших госпиталях сегодня проходят лечение 2 тыс. 99 человек. Всего открыто мест в наших госпиталях — 2 тыс. 320 мест. Сегодня мы имеем свободными 221 койку. Готовы вступить в строй, когда нужно будет, ещё четыре госпиталя на 700 мест», — указал он.