София, , 12:20 — REGNUM В ходе специальной операции подразделений МВД Болгарии в городе Сливен (юго-восток страны) задержан 47-летний местный чиновник Н., обвиняемый в выращивании и сбыте наркотических веществ. Об этом 7 ноября сообщила софийская газета «Сега».

Арест Victor

Согласно официальной информации, задержание было произведено в региональном природном парке «Blue Stones» в тот момент, когда подозреваемый поливал 23 куста растений, содержащих наркотическое вещество.

При обыске в доме Н. обнаружили сушилки с вентиляцией, а также упакованные партии наркотика.

По данному делу возбуждено досудебное производство. Полное имя задержанного не разглашается в интересах следствия. Известно лишь, что он являлся кандидатом в депутаты областных органов власти, а также планировал баллотироваться в парламент Республики Болгария.