Москва, , 12:18 — REGNUM Если в РФ продолжит падать уровень реальных доходов населения, то это приведет к стагнации цен на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Цена недвижимости Images Money

«Самым главным фактором риска для инвестиций в недвижимость является состояние российской экономики, выраженное в динамике ВВП, — сказала она. — Если ВВП продолжит стабильно расти в 2022 году, то инфляция будет постепенно снижаться и покупательская способность населения не изменится. И если цены на недвижимость продолжат расти, то увеличение доходов населения сможет компенсировать этот рост. Если же уровень реально располагаемых денежных доходов будет снижаться, то это приведет к стагнации цен на объекты недвижимости в будущем. Кроме того, этот фактор может привести к падению цен на рынке арендных платежей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России рост доходности депозитов может обернуться снижением спроса на недвижимость со стороны ряда инвесторов.

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